На курс рубля в 2021 году будут влиять цены на нефть, санкции против России и состояние экономики РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Среднегодовой курс на 2021 год ожидается на уровне 80 рублей за доллар.
«Есть три фактора, исходя из которых надо смотреть, что будет с курсом: цены на нефть, санкции и состояние экономики», — рассказал Николаев. Он высказал мнение, что цена на нефть в 2021 году не превысит 50 долларов за баррель. Экономист связал ситуацию на рынке нефти с кризисом, вызванным коронавирусом.
Николаев считает, что рубль в 2021 году будет ослаблять позиции из-за новых санкций от США. «С приходом к власти администрации [президента США Джо] Байдена санкционное давление усилится», — уверен экономист. По его словам, стоимость рубля будет снижаться из-за ослабления российской экономики. Николаев считает, что среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 80 рублей.
Доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич в разговоре с URA.RU подтвердил, что в грядущем году нет оснований надеяться на рост рубля. «Тенденция [на снижение курса рубля] длится уже 20 лет, и не ожидается никаких изменений», — уверен экономист. Однако Кривелевич рассказал, что невозможно спрогнозировать точный курс рубля. Стоимость валюты зависит от многих факторов и допускает колебания, уверен он.
Ранее управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов рассказал, что курс рубля в 2021 году будет держаться на уровне 70-73 рублей за доллар. Российский рубль обесценился в 2020 году относительно доллара США на 16,5%, а относительно евро — на 24%, передает «Ридус».
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