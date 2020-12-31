Екатеринбуржцы не могут улететь из Москвы на Новый год. Задержаны больше 100 рейсов. Видео

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Рейс из Москвы в Екатеринбург задерживается больше чем на четыре часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний» больше четырех часов не может вылететь из Москвы в Екатеринбург. Рейс U6-261 из Домодедово задерживается более чем на четыре часа.

«Причину не объясняют. Просто извиняются и переносят рейс. Уже четыре раза переносили», — рассказал URA.RU один из пассажиров рейса.

Согласно онлайн-табло Домодедово, рейс U6-261 должен был вылететь в Екатеринбург в 10 часов по московскому времени. Сейчас вылет перенесен на 14:20.

URA.RU попыталось связаться с аэропортом Домодедово, чтобы выяснить причину задержки рейса, однако там не ответили. В пресс-службе «Уральских авиалиний» также не подняли трубку.

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», в воздушных гаванях Московского региона задержали и отменили не менее 136 рейсов на прилет и вылет. В Домодедово был задержан 61 рейс. Коллапс возник из-за ледяного дождя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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