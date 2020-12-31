Самолет «Уральских авиалиний» больше четырех часов не может вылететь из Москвы в Екатеринбург. Рейс U6-261 из Домодедово задерживается более чем на четыре часа.
«Причину не объясняют. Просто извиняются и переносят рейс. Уже четыре раза переносили», — рассказал URA.RU один из пассажиров рейса.
Согласно онлайн-табло Домодедово, рейс U6-261 должен был вылететь в Екатеринбург в 10 часов по московскому времени. Сейчас вылет перенесен на 14:20.
URA.RU попыталось связаться с аэропортом Домодедово, чтобы выяснить причину задержки рейса, однако там не ответили. В пресс-службе «Уральских авиалиний» также не подняли трубку.
Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», в воздушных гаванях Московского региона задержали и отменили не менее 136 рейсов на прилет и вылет. В Домодедово был задержан 61 рейс. Коллапс возник из-за ледяного дождя.
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