Грачевского перевели в реанимацию с коронавирусом

Режиссера и худрука детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского перевели из отделения больницы в реанимацию. У него диагностирован коронавирус.
«Он находится в реанимации», — рассказали ТАСС в справочной службе больницы. Однако за большими подробностями посоветовали обращаться к родственникам.
Жена режиссера Екатерина Белоцерковская рассказала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии, уточняет «Пятый канал». Однако, по ее словам, ухудшения состояния не зафиксировано.
О заражении Грачевского стало известно 21 декабря. Тогда он рассказал, что проходит лечение дома, сообщает агентство Nation News.
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