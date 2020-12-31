Грачевского перевели в реанимацию с коронавирусом

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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , грачевский борис
У Бориса Грачевского диагностирован коронавирус Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Режиссера и худрука детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского перевели из отделения больницы в реанимацию. У него диагностирован коронавирус.

«Он находится в реанимации», — рассказали ТАСС в справочной службе больницы. Однако за большими подробностями посоветовали обращаться к родственникам.

Жена режиссера Екатерина Белоцерковская рассказала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии, уточняет «Пятый канал». Однако, по ее словам, ухудшения состояния не зафиксировано.

О заражении Грачевского стало известно 21 декабря. Тогда он рассказал, что проходит лечение дома, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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