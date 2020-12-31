Путин снял с должности замгенпрокурора РФ Виктора Гриня. Его полномочия прекратятся с 1 января, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя Генерального прокурора Российской Федерации», — сообщается в указе, подписанном президентом. Он занимал эту должность с 2006 года.
Виктор Гринь пришел в Генпрокуратуру через две недели после бывшего главы ведомства РФ Юрия Чайки. Они оба учились в Свердловском юридическом институте и проработали вместе почти 14 лет. Следующий генпрокурор Игорь Краснов расширил полномочия своего заместителя, поручив ему вести вопросы деятельности главного уголовно-судебного и главного гражданско-судебного управлений ведомства.
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