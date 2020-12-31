Путин отправил в отставку замгенпрокурора РФ. Он был соратником Чайки

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
За пару часов до Нового года президент подписал указ об отставке замгенпрокурора РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин снял с должности замгенпрокурора РФ Виктора Гриня. Его полномочия прекратятся с 1 января, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя Генерального прокурора Российской Федерации», — сообщается в указе, подписанном президентом. Он занимал эту должность с 2006 года.

Виктор Гринь пришел в Генпрокуратуру через две недели после бывшего главы ведомства РФ Юрия Чайки. Они оба учились в Свердловском юридическом институте и проработали вместе почти 14 лет. Следующий генпрокурор Игорь Краснов расширил полномочия своего заместителя, поручив ему вести вопросы деятельности главного уголовно-судебного и главного гражданско-судебного управлений ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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