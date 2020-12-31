Зыгарь ответил, кто управлял Россией с 1996 по 1999 годы

По мнению журналиста, в этот период был фактически властный вакуум Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1996 по 1999 год в России не было президента, а в стране сложился властный вакуум. Такое мнение выразил журналист и писатель Михаил Зыгарь.

«Есть много версий [кто был президентом]. Например, что не было вообще никакого президента, фактически властный вакуум. Это, мне кажется, очень важная во многом, может, и трагедия, что несколько лет после тех выборов 1996 года Россия оказалась и без той власти, которую она выбрала, и во многом без масштабного человека во главе, который мог бы осуществлять какую-то дальновидную программу», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Человек, который мог сменить действующего президента Бориса Ельцина на тот момент (1996 год) — депутат Госдумы Александр Лебедь — был готов немедленно это сделать. Однако за это он был «зачищен» главой администрации президента Анатолием Чубайсом. Другой претендент — председатель правительства Виктор Черномырдин — не мог сменить главу из-за обещания Ельцину не выходить на первый план.

Работоспособность Ельцина в те годы приходилось «имитировать», считает Зыгарь. «Они [Анатолий Чубайс и советник президента Татьяна Дьяченко] не только сымитировали то, что Ельцин жив, бодр, здоров и продолжает работать с документами, но и протянули это долго. Сначала до второго тура, потом до инаугурации. По сути, им и в последующий год приходилось имитировать, что Ельцин остается полноценным президентом», — поясняет журналист.

Ранее Зыгарь рассказал, что выборы первого президента России Бориса Ельцина спонсировались из бюджета. Однако олигархи выступали посредниками, управляющими бюджетными средствами.