«ВКонтакте» устроил «голубой огонек» для молодежи

Во «ВКонтакте» пройдет новогоднее шоу с участием музыкантов и блогеров «Новый Год в VK Хаус».
«Создатели шоу поставили себе цель создать альтернативу телевизионным новогодним огонькам, в которых у молодежной аудитории нет возможности увидеть своих кумиров», — сообщили в пресс-службе «ВКонтакте». Роль ведущих выполнят актер Стас Ярушин и юморист Костя Пушкин.
На мероприятии запланированы выступления таких артистов, как Ramil', Jony, Mia Boyka, Егор Шипом, чей клип на песню «Пикачу» собрал в уходящем году наибольшее количество просмотров. Также свои песни исполнят Ольга Бузова, группа Dabro, Мари Краймбрери, Mary Gu и другие музыканты. Общаться с ведущими и участвовать в новогодних конкурсах будут блогеры Карина Кросс, Дава, Валя Karna.val, Аня Покров, Артур Бабич и другие.
Приглашенные звезды будут общаться с подписчиками, а любой зритель новогоднего шоу сможет выиграть умную колонку «Капсула» с голосовым помощником Маруся. Также будут запущены челленджи в «Клипах VK», победители получат IPhone 12 Mini. Еще один такой смартфон разыграют ведущие «Новый Год в VK Хаус».
Ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш поделился мнением, как привлечь зрителей к новогодним передачам. Для этого нужно позвать молодежных исполнителей, например, Моргенштерна, группу Little Big или сделать праздничные программы с их участием отдельно от артистов российской эстрады. Согласно опросу сервиса SuperJob, россияне включили в топ артистов «голубых огоньков» Аллу Пугачеву, Николая Баскова и Филиппа Киркорова, передает «Национальная служба новостей».
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