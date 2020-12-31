Ганвест, Инстасамка и Собчак выиграли премию «Стыд года»

В рейтинге «Стыд года» Инстасамка победила в номинации «Вдохновение года», Ксения Собчак забрала себе номинацию «Бумер года», а Dava забрал себе «Рэпера года». Также номинантами премии были певец Сергей Шнуров, Ганвест, Егор Крид и Дора. Рейтинг составил блогер Егор.
«Мы не смогли даже близко поставить кого-то рядом с этим человек, потому что в этом году ему равных не было. Артист года — Михаил Ефремов», — объявил ведущий Илья Шабельников (блогер Satyr). Видео с номинантами опубликовано на YouTube-канале «Егор».
Регина Тодоренко забрала себе номинацию «Переобувание года», а малоизвестные артисты, сыгравшие геев в скандальном видео о поправках в Конституции, стали «Политическим заказом года». «Гон года» выиграл Данила Поперечный, а Андрей Малахов стал лучшим в соцсети «ТикТок».
Ранее YouTube представил топ авторов среди российских пользователей на платформе. Лучшими стали «А4», «Глент» и Mamix. А самым популярным видео стал выпуск шоу «Что было дальше?» на канале LABELCOM с участием Юрия Дудя и Лолиты, пишет «Национальная служба новостей».
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