КПРФ ожидает, что в 2021 году на выборах в Госдуму за нее проголосует половина россиян. Об этом журналистам рассказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«Несмотря на все происки пропаганды, все опросы говорят, что наши рейтинги растут. Выборы в ГД и половину региональных парламентов — это наш приоритет. Мы видим рост поддержки нашей партии. Хотя всякие „эксперты“ работают против партии, мы уверены, что 50% людей готовы за нас голосовать», — сказал Афонин в интервью Daily Storm. По его словам, такой поддержки не было с 1996 года. Афонин уточнил, что партия выведет на выборы более миллиона наблюдателей. Также коммунисты планируют привлекать новых людей и обновлять партию.
Ранее стало известно, что
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