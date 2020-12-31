31 декабря 2020

КПРФ ожидает получить половину мандатов в новой Госдуме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, депутат, серп и молот, кпрф, коммунист
Коммунисты выведут на выборы более миллиона наблюдателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

КПРФ ожидает, что в 2021 году на выборах в Госдуму за нее проголосует половина россиян. Об этом журналистам рассказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Несмотря на все происки пропаганды, все опросы говорят, что наши рейтинги растут. Выборы в ГД и половину региональных парламентов — это наш приоритет. Мы видим рост поддержки нашей партии. Хотя всякие „эксперты“ работают против партии, мы уверены, что 50% людей готовы за нас голосовать», — сказал Афонин в интервью Daily Storm. По его словам, такой поддержки не было с 1996 года. Афонин уточнил, что партия выведет на выборы более миллиона наблюдателей. Также коммунисты планируют привлекать новых людей и обновлять партию.

Ранее стало известно, что КПРФ проведет ротацию в руководстве партии до начала кампании по выборам в Госдуму в 2021 году. Ранее очередной съезд с этой целью хотели провести в ноябре, после выборов депутатов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...