Число погибших от коронавируса в России приблизилось к 60 тысячам

Москва продолжает удерживать лидерские позиции по заболеванию коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 27 039 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся россиян с начала эпидемии в стране составило 3 186 336 человек. Количество погибших от коронавируса увеличилось на 536 человек за сутки и теперь составляет 57 555. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество выздоровевших от вируса за день увеличилось на 25 798 и составляет 2 580 138 человек.

Первое место по количеству заразившихся продолжает занимать Москва, где за сутки зафиксировано 5907 новых случаев. На втором месте находится Санкт-Петербург с 3746 новыми заболевшими. Замыкает тройку Московская область — за сутки там зафиксировано 1568 новых случаев заболевания.

Среди уральских регионов первое место за Свердловской областью с 398 заразившимися за сутки. В ХМАО и ЯНАО зафиксировано 220 и 167 новых случаев инфекции соответственно. В Тюменской области — 158 новых случаев, в Челябинской — 303. В Курганской области количество заболевших увеличилось на 110 человек. В Пермском крае — на 327.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о необходимости вакцинации для пожилых людей. По его словам, которые приводит телеканал 360, прививка поможет им предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход.