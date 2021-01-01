В России заморозили накопительную пенсию

Накопительные пенсии россиян заморожены еще на два года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

С сегодняшнего дня и как минимум до конца 2023 года в России будут заморожены накопительные пенсии. Соответствующий закон размещен на официальном портале правовой информации.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года», — сказано на сайте правовой информации. Закон принят Госдумой, Совфедом и уже подписан президентом России Владимиром Путиным.

Заморозка означает, что проценты, которые уходят из зарплат россиян на пенсии, не будут накапливаться, а пойдут на выплаты для нынешних пенсионеров. Впервые накопительную пенсию заморозили в 2014 году после украинского конфликта и начала кризиса. Тогда предполагалось, что это временная мера. Но теперь Центробанк всерьез допускает возможность полной отмены системы накопительных пенсий, пишет RT. Однако, как заявил ранее Путин, при бюджетной обеспеченности пенсии россиян будут проиндексированы.