В первую очередь помощь может прийти семьям с детьми и пенсионерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нуждающиеся россияне смогут получить помощь от государства, когда ситуация с экономикой в стране станет лучше. Об этом URA.RU заявила депутат Госдумы и зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

«Нуждаются, самое главное, люди, имеющие детей. Потому что мамы не работают, сидят по уходу за ребенком, а одному родителю непросто. Это первое. Во-вторых, пожилые, наши пенсионеры уважаемые, ветераны нуждаются в поддержке. Как только экономика поднимется, будем рассматривать вопросы оказания помощи», — сказала Кабанова.

Она отметила, что депутаты Госдумы постоянно работают над тем, чтобы помочь нуждающимся. В будущем планируется поднять прожиточный минимум и сделать так, чтобы не было россиян, чьи доходы были бы ниже этого показателя. Как подчеркнула Кабанова, такие законопроекты в Госдуме уже есть.

Другой депутат Госдумы, член комитета думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, что большое число нуждающихся во время пандемии не получили поддержку. «Сегодня Счетная палата говорит о том, что из малоимущих граждан, получивших поддержку по программам государства, в том числе в период пандемии, порядка 20% оказались не задействованы. Думаю, что эти граждане могут стать очередными получателями соцподдержки», — отметила Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин призвал увеличить выплаты для семей с детьми от трех до семи лет. Также в России по поручению главы государства проиндексируют маткапитал.