Туристы будут путешествовать, чтобы избавиться от последствий COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В 2021 году главным трендом в туризме станут «коронавирусные» путешествия. Переболевшие COVID интересуются турами для восстановления иммунитета и укрепления организма. Об этом URA.RU сообщили генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Люди едут на курорты, которые находятся вблизи места жительства. Многие курорты вводят так называемые постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели. Проходят восстанавливающие курсы, курсы по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы для тех, кто перенес заболевание», — заявил URA.RU Мкртчян.

Стоимость COVID-туров начинается от шести тысяч рублей в сутки для человека, отметил эксперт. «Очевидно, что это будет долгая тема. Актуальность таких туров сохранится, пока мы не победим коронавирус. Это такой тренд 2021 года», — заключил Мкртчян.

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что тренд пришел в Россию из Европы. «Веяние зародилось на территории Евросоюза, уже сейчас во многих странах это популярный вид поездок. А когда к нам вернется нормальное авиационное сообщение, такие путешествия примут массовый характер. Тема пока новая, но соответствующие программы уже готовятся в Болгарии, Словакии, Германии», — заявил Мальцев.

COVID-туры интересны не только тем, кто уже перенес вирус, но и в качестве профилактики, добавил Мальцев. «Это и восстановление [после болезни], и профилактика. Программы ориентированы на оздоровление дыхательной системы, восстановление иммунитета, общее укрепление организма. Сейчас эта тема только набирает обороты, но можно сказать, что такие путешествия станут фишкой наступившего года», — заключил Мальцев.

Ранее сообщалось, что для поездок за границу в России могут ввести COVID-паспорта. Документ, подтверждающий наличие прививки от коронавируса, должен облегчить поездки в пандемию.