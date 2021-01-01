Тысяча россиян стали миллионерами в первый день нового года

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Победителями «Русского лото» стали жители многих регионов РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Русское лото» разыграло традиционный «Новогодний миллиард». Победителями стали тысяча человек со всей России.

Трансляция розыгрыша проходила на телеканале НТВ, ведущим стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Удача сегодня на вашей стороне», — поздравил победителей Губерниев.

Помощь ведущему оказывали победители лотереи прошлых лет. Вместе с Губерниевым они сделали миллионерами тысячу россиян. В этом году миллиард рублей был разбит на 1 000 призов по миллиону рублей. За такой вариант заранее проголосовали россияне.

В прошлом году миллиард рублей от компании «Столото» выиграл житель Москвы. Из-за отчисления НДФЛ выигрыш составил 870 миллионов рублей. Стоимость билета составила всего 100 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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