Тысяча россиян стали миллионерами в первый день нового года

«Русское лото» разыграло традиционный «Новогодний миллиард». Победителями стали тысяча человек со всей России.
Трансляция розыгрыша проходила на телеканале НТВ, ведущим стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Удача сегодня на вашей стороне», — поздравил победителей Губерниев.
Помощь ведущему оказывали победители лотереи прошлых лет. Вместе с Губерниевым они сделали миллионерами тысячу россиян. В этом году миллиард рублей был разбит на 1 000 призов по миллиону рублей. За такой вариант заранее проголосовали россияне.
В прошлом году миллиард рублей от компании «Столото» выиграл житель Москвы. Из-за отчисления НДФЛ выигрыш составил 870 миллионов рублей. Стоимость билета составила всего 100 рублей.
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