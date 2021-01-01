В российских школах введут урок футбола

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк «Зеленая роща». Екатеринбург, футбол, зима, зеленая роща, парк, виды екатеринбург
Уроки футбола заменят третий урок физкультуры в школах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С 2021 года школы России смогут проводить уроки футбола. Цель проекта — дать ученикам возможность попробовать себя в самом доступном и массовом виде спорта, сообщает «Российский футбольный союз».

«C начала 2021 года каждая общеобразовательная организация сможет проводить уроки футбола. Программа предмета „Физическая культура“ на основе футбола разработана РФС совместно с Министерством просвещения и внесена в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов», — заявили в организации. Урок футбола будет заменять третий урок физкультуры.

Школьники смогут научиться базовым приемам владения мячом и комбинациям, познакомиться с историей футбола в своем регионе, России и мире. В РФС уверены, что уроки футбола научат детей взаимопомощи и взаимопониманию, умению брать на себя ответственность и работать в команде.

1 января в России вступили в силу новые санитарные требования для общеобразовательных школ. Правила будут действовать до 1 января 2027 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...