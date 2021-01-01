В российских школах введут урок футбола

С 2021 года школы России смогут проводить уроки футбола. Цель проекта — дать ученикам возможность попробовать себя в самом доступном и массовом виде спорта, сообщает «Российский футбольный союз».
«C начала 2021 года каждая общеобразовательная организация сможет проводить уроки футбола. Программа предмета „Физическая культура“ на основе футбола разработана РФС совместно с Министерством просвещения и внесена в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов», — заявили в организации. Урок футбола будет заменять третий урок физкультуры.
Школьники смогут научиться базовым приемам владения мячом и комбинациям, познакомиться с историей футбола в своем регионе, России и мире. В РФС уверены, что уроки футбола научат детей взаимопомощи и взаимопониманию, умению брать на себя ответственность и работать в команде.
1 января в России вступили в силу новые санитарные требования для общеобразовательных школ. Правила будут действовать до 1 января 2027 года.
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