01 января 2021

IT-аналитик раскрыл, как изменятся смартфоны в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Смартфоны могут лишиться кабелей для зарядки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Производители смартфонов сделают упор на беспроводные зарядки в 2021 году. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

«В 2021 году превалировать будет внедрение беспроводной зарядки у всех крупнейших игроков рынка», — объяснил Кусков агентству «Прайм». От проводов создатели смартфонов начнут отказываться.

Кроме того, станет больше безрамочных гаджетов, что хорошо повлияет на качество изображения. Увеличится и производительность смартфонов, считает Кусков.

28 декабря компания Xiaomi заявила, что выпустит смартфон Mi 11 без зарядных устройств. Флагман этой же фирмы стал одним из лучших смартфонов на Android по версии аналитиков сайта Gixmochina, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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