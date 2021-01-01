Среди уральских регионов в лидерах по заболеваемости коронавирусом остается Свердловская область Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 26 301 человека. Новые случаи заражения инфекцией зафиксированы во всех 85 регионах страны. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 26 301 новый случай коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв инфекции за сутки увеличилось на 447 и составляет 58 002 человека.

В лидерах по количеству заболевших находится Москва, где за сутки зафиксировано 5452 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте — Санкт-Петербург с 3742 случаями, на третьем — Московская область с 1564 заболевшими за сутки.

Среди регионов УрФО в лидерах по-прежнему Свердловская область с 409 заболевшими за сутки. В ХМАО и ЯНАО зафиксировано 226 и 168 новых случаев соответственно. В Челябинской области количество заболевших увеличилось на 301 человека, в Тюменской — на 155. В Курганской области новых заражений нет. В Пермском крае — 323.

Ранее эрудит Анатолий Вассерман дал свой прогноз на 2021 год. По его словам, которые приводит телеканал «Царьград» , коронавирус в этом году никуда не исчезнет, даже несмотря на начавшуюся вакцинацию.