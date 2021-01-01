01 января 2021

Динамика распространения коронавируса в РФ начала меняться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург , ледовый городок, площадь1905 года, гордума екатеринбурга, новый год, здание администрации города, ледовые фигуры
Среди уральских регионов в лидерах по заболеваемости коронавирусом остается Свердловская область Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 26 301 человека. Новые случаи заражения инфекцией зафиксированы во всех 85 регионах страны. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 26 301 новый случай коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв инфекции за сутки увеличилось на 447 и составляет 58 002 человека.

В лидерах по количеству заболевших находится Москва, где за сутки зафиксировано 5452 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте — Санкт-Петербург с 3742 случаями, на третьем — Московская область с 1564 заболевшими за сутки.

Среди регионов УрФО в лидерах по-прежнему Свердловская область с 409 заболевшими за сутки. В ХМАО и ЯНАО зафиксировано 226 и 168 новых случаев соответственно. В Челябинской области количество заболевших увеличилось на 301 человека, в Тюменской — на 155. В Курганской области новых заражений нет. В Пермском крае — 323.

Ранее эрудит Анатолий Вассерман дал свой прогноз на 2021 год. По его словам, которые приводит телеканал «Царьград», коронавирус в этом году никуда не исчезнет, даже несмотря на начавшуюся вакцинацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...