Врачи раскрыли норму алкоголя в новогодние праздники

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Максим Ягольник, приготовление коктейлей в ресторане Молодость. Тюмень., стаканы, алкоголь, бутылки, коктейли, приготовление коктейля
Медики советуют отдохнуть и поесть перед употреблением алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Алкоголь допустим в саму новогоднюю ночь, а употребление спиртных напитков в течение всех новогодних каникул говорит о том, что у человека есть с этим проблемы. Об этом URA.RU сообщил психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

По словам врача, некоторые люди воспринимают все новогодние каникулы как один праздник. «Праздник — это именно праздничная ночь. А остальные дни — просто отдых, который не предполагает, что человек будет пьянствовать все дни. Если человек воспринимает праздничные дни исключительно, чтобы выпить — это говорит о том, что у него большие проблемы с алкоголем», — сказал Магалиф. Нарколог подчеркнул, что перед употреблением спиртного нужно поспать и поесть. Также лучше не смешивать алкогольные напитки.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина советовала употреблять алкоголь в праздники в умеренном количестве. «Регулируйте количество употребляемого алкоголя. Чередуйте алкогольные напитки с безалкогольными, либо пейте только безалкогольные напитки», — сказала врач. Драпкина подчеркнула, что нужно закусывать во время застолья. Желательно есть продукты с высоким содержанием белка. Не рекомендуется смешивать алкоголь с кофе и энергетическими напитками, пишет «Царьград». На следующий день после употребления алкоголя необходимо пить больше жидкости, заключила представитель Минздрава.

Врач-токсиколог Хугас Поркшеян предупреждал, что двойная нагрузка на печень в виде алкоголя и жирных блюд неблагоприятно скажется на здоровье, пишет Life. А диетолог Анжелика Дюваль в беседе с URA.RU назвала продукты, которые обязательно нужно есть в праздники.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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