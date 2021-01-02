Врачи раскрыли норму алкоголя в новогодние праздники

Медики советуют отдохнуть и поесть перед употреблением алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Алкоголь допустим в саму новогоднюю ночь, а употребление спиртных напитков в течение всех новогодних каникул говорит о том, что у человека есть с этим проблемы. Об этом URA.RU сообщил психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

По словам врача, некоторые люди воспринимают все новогодние каникулы как один праздник. «Праздник — это именно праздничная ночь. А остальные дни — просто отдых, который не предполагает, что человек будет пьянствовать все дни. Если человек воспринимает праздничные дни исключительно, чтобы выпить — это говорит о том, что у него большие проблемы с алкоголем», — сказал Магалиф. Нарколог подчеркнул, что перед употреблением спиртного нужно поспать и поесть. Также лучше не смешивать алкогольные напитки.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина советовала употреблять алкоголь в праздники в умеренном количестве. «Регулируйте количество употребляемого алкоголя. Чередуйте алкогольные напитки с безалкогольными, либо пейте только безалкогольные напитки», — сказала врач. Драпкина подчеркнула, что нужно закусывать во время застолья. Желательно есть продукты с высоким содержанием белка. Не рекомендуется смешивать алкоголь с кофе и энергетическими напитками, пишет « Царьград ». На следующий день после употребления алкоголя необходимо пить больше жидкости, заключила представитель Минздрава.

Врач-токсиколог Хугас Поркшеян предупреждал, что двойная нагрузка на печень в виде алкоголя и жирных блюд неблагоприятно скажется на здоровье, пишет Life . А диетолог Анжелика Дюваль в беседе с URA.RU назвала продукты, которые обязательно нужно есть в праздники.