Россияне этой ночью увидят первый звездопад 2021 года

В ночь со 2 по 3 января жители России смогут наблюдать красивое астрономическое явление — пик метеорного потока Квадрантиды. Метеоры будут видны, но в гораздо меньшем объеме, до 10 января этого года.
«Метеоры Квадрантид имеют слабую светимость и среднюю скорость. Они вылетают из созвездия Волопас, которое в январе восходит над горизонтом в восточной части неба», — сообщается на сайте Московского планетария о месте наблюдения явления. Скорость потока составит 25 метеоров в час, уточняет American Meteor Society.
Последний звездопад в 2020 году прошел в ночь с 21 по 22 декабря, сообщает «
Подписывайтесь на URA.RU в