Россияне этой ночью увидят первый звездопад 2021 года

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Первая экскурсия на Белую Башню после консервации. Екатеринбург, луна, ночь
Больше всего Квадрантид в этом году будет ночью 2 января Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ночь со 2 по 3 января жители России смогут наблюдать красивое астрономическое явление — пик метеорного потока Квадрантиды. Метеоры будут видны, но в гораздо меньшем объеме, до 10 января этого года.

«Метеоры Квадрантид имеют слабую светимость и среднюю скорость. Они вылетают из созвездия Волопас, которое в январе восходит над горизонтом в восточной части неба», — сообщается на сайте Московского планетария о месте наблюдения явления. Скорость потока составит 25 метеоров в час, уточняет American Meteor Society.

Последний звездопад в 2020 году прошел в ночь с 21 по 22 декабря, сообщает «Царьград». Жители России наблюдали метеорный поток Урсиды в созвездии Малой Медведицы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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