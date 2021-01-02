Российские артисты и зрители скорбят по Кореневу. «Потеря для мирового кинематографа»

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Соболезнования о смерти звезды «Человека-амфибии» выразили коллеги и президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народного артиста России Владимира Коренева, который скончался из-за коронавируса в возрасте 80 лет, коллеги называли актером мирового уровня. А в социальных сетях поклонники артиста поблагодарили «за светлую сказку», который он дарил зрителям.

Звезда фильма «Человек-амфибия» скончался 2 января 2021 года. Он находился в «красной зоне» с коронавирусом. «Естественно любая голливудская звезда по сравнению с ним отдыхает. Это за гранью каких-то возможностей человеческих! Голубые глаза его! Артист был уникальный, внешность была уникальная абсолютная», — поделилась звезда фильма «Морозко» Наталья Седых. Вместе они снимались в картине «Дети Дон Кихота».

Режиссер Виталий Москаленко также вспомнил артистические способности Коренева. «Это огромная потеря. Этот год достает… Это актер мирового уровня — не европейского даже… Все эпизоды с ним они не стыдные, очень не стыдные», — считает режиссер.

Актер Лев Прыгунов в разговоре с «Пятым каналом» вспомнил, что многие коллеги завидовали Кореневу, поскольку роль Ихтиандра сделала его мечтой миллионов советских девушек. «Большей славы, чем у Коренева, не было, и это всех бесило. Смоктуновского поначалу давили тоже, но Смоктуновский был поталантливей его, это совпадение было внешности и роли у Коренева, но он долго вылезал из этой ямы», — признался Прыгунов. Он также назвал хамством, что после «Человека-амфибии» Коренева долгое время не снимали в кино.

Соболезнования близким артиста выразил президент России Владимир Путин. «Народный артист России Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства», — сообщает сайт Кремля слова президента.

В социальных сетях зрители также скорбят по смерти артиста. А пользователи Twitter поделились любимыми эпизодами с Кореневым.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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