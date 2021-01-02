Политологи раскрыли последствия для России оборонного бюджета США

Сенат США утвердил оборонный бюджет, включающий санкции против проектов РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти США, приняв оборонный бюджет страны на 2021 год, объявили ультиматум Европе и заявили о намерениях говорить с Москвой с позиции силы. Таким мнением с URA.RU поделился научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (РАН) Павел Кошкин.

Днем ранее Сенат США утвердил оборонный бюджет страны на 2021 год, обойдя вето президента Дональда Трампа. Документ предусматривает запрет на военное сотрудничество США и РФ, санкции против участников проекта «Северный поток — 2», а также требует от ЦРУ подготовить доклад о коррупции.

«В бюджете идет речь о более жесткой политике в адрес РФ. Особенно по части энергетики, где Россия для Америки — конкурент. Для европейских стран это ультиматум: „Или вы с Россией или с нами“. Поэтому нужно готовиться к ужесточению риторики со стороны Вашингтона и общению с позиции силы», — заявил URA.RU Кошкин.

С ним не согласилась другой научный сотрудник института США и Канады РАН, американист Александра Филиппенко. По ее мнению, принятие бюджета — вопрос внутренней политики США во время транзита власти. «Сенату важно показать, что он может идти наперекор решениям Трампа. Они четыре года исполняли все его пожелания, теперь им нужно продемонстрировать свою независимость перед транзитом. Россия просто выбрана как повод, не вижу здесь угроз. Гораздо важнее будут действия, которые предпримет с этим бюджетом будущий госсекретарь США. А для Сената это просто символический жест», — заявила URA.RU Филлипенко.

Ранее экономисты сообщали, что от политики администрации будущего президента США Джо Байдена будет зависеть судьба рубля. По их словам, если демократы начнут свою политику с усиления санкций, то доллар может пробить отметку в 80 рублей.