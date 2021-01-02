Деду Морозу насчитали пенсию в 10 тысяч рублей

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XII Всероссийский съезд Дедов морозов и Снегурочек. Ханты-Мансийск, дед мороз
Пенсия Деда Мороза не будет индексироваться, так как он все еще работает Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Пенсия Деда Мороза составит 10 221 рубль. Выплаты не подлежат индексации, так как Дед Мороз — работающий пенсионер. Об этом сообщили в «Партии пенсионеров», куда обратился волшебник с просьбой рассчитать положенную ему выплату.

«К нам в партию пришёл Дед Мороз и попросил помочь рассчитать пенсию. Мол, стаж огромный, да и в законах разобраться сложно. Его пенсия с доплатами составит 10 221 рубль и не будет индексироваться, поскольку Дед Мороз — работающий пенсионер», — заявили «Подъему» в «Партии пенсионеров». Как отметили в организации, волшебник имеет не подтвержденный документами стаж с 1937 года.

Дед Мороз также не получит компенсаций за проезд к месту отдыха, потому как олени и лошади не входят в соответствующий перечень транспортных средств. Однако ему положена надбавка за содержание иждивенца — внучки Снегурочки, заключили в партии.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что россияне попросили у Деда Мороза на Новый год. Большинство граждан хотят в подарок здоровья, а также окончания пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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