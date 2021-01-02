02 января 2021

РФПИ готов начать испытания «Спутник V» и Astrazeneca на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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РФПИ готов поделиться с Украиной своими технологиями производства, сказал Кирилл Дмитриев. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал руководитель фонда Кирилл Дмитриев.

По его словам, в РФПИ готовы поделиться с Украиной своими технологиями производства. «Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без (вне — ред.) политики», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не предоставляют свои. Он также отметил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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