РФПИ готов начать испытания «Спутник V» и Astrazeneca на Украине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал руководитель фонда Кирилл Дмитриев.
По его словам, в РФПИ готовы поделиться с Украиной своими технологиями производства. «Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без (вне — ред.) политики», — подчеркнул Дмитриев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не предоставляют свои. Он также отметил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.
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