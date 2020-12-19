19 декабря 2020

Зеленский возмущен желанием украинцев привиться вакциной из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимира Зеленского возмутили украинцы, которые хотят российскую вакцину от коронавируса Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Коронавирус COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать досады из-за нежелания жителей страны понять, почему они не могут поставить российскую вакцину от коронавируса. Этими переживаниями украинский лидер поделился в интервью американской газете The New York Times.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России», — цитирует газета слова Владимира Зеленского.

Ранее президент США Дональд Трамп выпустил указ, согласно которому экспорт вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson будет запрещен, пока не пройдет вакцинация всех желающих американцев. Между тем Украина вела переговоры с компаниями-разработчиками и рассчитывала, что препараты для вакцинации с Запада поступят в ускоренном графике, но теперь вынуждена дожидаться, коммерческих поставок, которые отложены на несколько месяцев, сообщает РИА «Новости».

В России уже началась повсеместная вакцинация от коронавируса. Прививку делают препаратом «Спутник V», его партии поставили во все регионы, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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