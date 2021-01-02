«Единая Россия» выиграет на выборах в Госдуму в 2021 году. Такое заявление сделал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
По его словам, единороссам поможет президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. «В Москве (на выборы в Мосгордуму-2019 — прим. ред.) позиция Единой России была такая: мы никого не выдвигаем. Формально ни Собянин, ни Путин никого не поддерживали. Сейчас будут, потому что Госдума, политические выборы», — сказал Венедиктов в эфире программы «Будем наблюдать».
Ранее сообщалось, что на пост депутата Госдумы РФ в 2021 году могут быть выдвинуты футболист Игорь Акинфеев, комик, телеведущий Павел Воля, артистки Алла Пугачева и Валерия. Однако Замглавы генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов рассказал URA.RU, что партия отказывается выдвигать в Госдуму артистов и спортсменов.
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