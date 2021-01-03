Эксперты ЖКХ раскрыли причины новых запретов для хозяев квартир

Константин Крохин считает, что чиновникам выгоднее проверять на соблюдение пожарной безопасности частный бизнес Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В России штрафы заменили систему реальных мер по противопожарной безопасности в жилом секторе. Об этом в беседе с URA.RU рассказали эксперты в сфере коммунального хозяйства.

«На сегодняшний день у нас занимаются больше поборами и взяточничеством, чем борьбой с настоящими угрозами», — сказал председатель союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. По его словам, жилой сектор редко подвергается проверкам, поскольку не дает достаточно денег для удовлетворения коррупционных потребностей.

В случае захламления общего имущества в доме, могут оштрафовать не только управляющую компанию, но и всех собственников без исключения. «Если мы говорим о том, существуют ли другие меры по обеспечению пожарной безопасности, то кроме как штраф нерадивого собственника и управляющей организации, которая плохо контролирует, никто ничего другого не придумал», — рассказал доктор юридических наук, член союза юристов, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Александр Толмачев.

В качестве решения эксперты предложили выделить из состава МЧС пожарный надзор. Также они считают, что нужно повышать грамотность людей в вопросе пожарной безопасности с помощью пропаганды.

В правилах противопожарного режима появились новые изменения. В частности, с 1 января запретили захламлять чердаки, подвалы и аварийные выходы, оставлять без присмотра включенные газовые приборы, зажженые сигареты и использовать розетки и электроприборы с повреждениями. При этом, бенгальские огни, фонтаны-фейерверки и мелкие петарды разрешили использовать внутри помещения, пишет VSE42.Ru.