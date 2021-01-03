Экономист рассказал, стоит ли покупать дорожающий биткоин

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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, биткоин, эфириум, криптовалюта, монета
Евгений Коган считает, что биткоин дорожает из-за прихода на рынок криптовалюты новых игроков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В дорожающий биткоин не стоит инвестировать, так как криптовалюта в ближайшее время может значительно подешеветь. Об этом рассказал экономист, инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган.

«Они (новые игроки на рынке криптовалюты — прим. ред.) хотят купить надежный товар, но я боюсь, что они будут разочарованны. В тот момент, когда пойдет обратное движение, многие неплохо потеряют», — цитирует агентство Nation News Когана. По его словам, биткоин дорожает из-за прихода на рынок криптовалюты новых игроков.

Коган рассказал, что падение цен на криптовалюту неизбежно. Однако экономист уверен, что предсказать курс биткоина невозможно, так как он зависит только от спроса и предложения.

Ранее экономисты Виталий Калугин и Максим Кривелевич рассказали, что биткоин в 2021 году рухнет. Из-за этого многие инвесторы потеряют деньги, уверены они.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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