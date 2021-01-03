Олег Дерипаска может оказаться среди кандидатов в Госдуму на фоне санкций США против его предприятий, считает Марат Баширов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Предприниматель Олег Дерипаска может выдвинуть свою кандидатуру на должность депутата в Госдуме. Такое предположение в своем telegram-канале сделал политолог Марат Баширов. Данный вариант эксперты URA.RU также предсказывали осенью 2020 года.

«Более 70 предпринимателей от малых и средних предприятий будут баллотироваться в Госдуму осенью 2021 года. И плюс — 4-5 членов РСПП, представляющих крупные промышленные холдинги. Одним из них может стать Олег Дерипаска», — написал Баширов в своем telegram-канале «Политджойстик». По мнению политолога, предприниматель может оказаться среди кандидатов за депутатское кресло на фоне санкций США против его предприятий.

В разговоре с URA.RU политолог Илья Гращенков отметил, что Дерипаска обладает более высокими амбициями, чем место депутата в Госдуме. «Дерипаска вполне мог бы выстроить и президентскую кампанию. Есть у него такой размах. Мог бы даже стать таким „русским [Дональдом] Трампом“, правоориентированным политиком. Если в этом ключе рассматривать этот слух, то кампания в Госдуме могла бы стать для него трамплином, попыткой презентовать себя в политике», — высказался собеседник агентства.

Гращенков считает, что если Дерипаска решиться баллотироваться в Госдуму, то он пойдет кандидатом-самовыдвиженцем, так как у него хватит средств собрать подписи. При этом политолог не видит причин для того, чтобы предприниматель шел в нижнюю палату парламента.

В 2020 году Олег Дерипаска пошел на открытый конфликт с федеральным центром, предложив перенести столицу из Москвы в регионы, отмечали наблюдатели. Тогда эксперты назвали это очередным шагом Семьи первого президента России Бориса Ельцина, к которому относят и самого Дерипаску, к возвращению в большую политику. В беседе с агентством, политологи предположили, в дальнейшем это приведет к созданию собственной партии для выборов-2021 с заделом на президентские выборы.