03 января 2021

В Минсельхозе РФ сказали, что будет с ценами на мясо в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на свинину в 2021 году могут снизиться на 5% Фото: Илья Московец © URA.RU

В этом году цены на мясо птицы и свинину могут снизиться. Это прогнозирует руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов.

«В 2021 году стоит ожидать снижения цен на мясо птицы и свинину. Так, мясо свинины может подешеветь на 5%», — цитирует эксперта «Российская газета». То есть, килограмм свинины подешевеет на 10-14 рублей, в зависимости от вида продукции.

Авельцов объясняет это тем, что и свинины и птицы выпускается больше, чем россияне способны съесть, причем производство растет. Избыток предложения влияет на цену. При этом, падение цены на свинину заставит и производителей мяса птицы опускать цены на свою продукцию. Говядина как минимум не будет дорожать, поскольку и так достигла предельной цены, за которую россияне способны ее покупать.

Несмотря на избыток мясной продукции, около трети россиян не торопятся ее покупать вообще — планируют в 2021 году на продуктах экономить. Об этом свидетельствуют результаты исследования службы доставки «Самокат». Возможно, это связано с резким скачком цен на еду перед Новым годом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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