03 января 2021

Военный эксперт: какие места станут горячими точками в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах
В Нагорном Карабахе может начаться партизанская война Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году в Нагорном Карабахе, Донбассе и Сирии продолжатся военные конфликты. Также они могут произойти в Белоруссии, на Курилах и в Северном морском коридоре, сделал прогноз военный эксперт Алексей Леонков.

  • Нагорный Карабах. Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, случившийся осенью 2020 года, может скрытно продолжаться в 2021 году. Его можно было бы считать законченным, если бы стороны были удовлетворены итогами столкновения. «Я думаю, некая партизанская война на бывших армянских территориях будет продолжаться весь 2021 год. В зимнее время интенсивность будет слабая. Но к тому времени, когда появится „зеленка“, такие темы будут возникать почаще», — сказал Леонков в интервью «Комсомольской правде». По его мнению, решение конфликта будет зависеть, в том числе, от действий российских миротворцев. А Турция в регионе будет отстаивать интересы Великобритании.
  • Донбасс. Леонков считает, что после конфликта в Карабахе, Турция и Украина попытаются провести операцию в Донбассе из-за полуострова Крым. «[Президент Турции Реджеп] Эрдоган засматривается на Крым и попытается спровоцировать операцию в Донбассе, которая могла бы стать прологом к созданию точки напряженности вокруг российского полуострова», — сказал военный эксперт. По его словам, боевую авиацию в конфликте могут заменить беспилотники.
  • Восточная Европа. Присутствие российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике может стать причиной конфликта в регионе. Леонков опирается на доклад Rand Corporation 2019 года, который посвящен «сдерживанию и противодействию России». По словам эксперта, в документе фигурируют Южный Кавказ, Приднестровье, Средняя Азия.
  • Белоруссия. «Проникновение диверсионных групп, которые подготовлены на территории Украины, для совершения актов на территории Белоруссии — это самый вероятный сценарий дальнейшего противодействия», — прокомментировал Леонков ситуацию в республике. Военный эксперт также ожидает действия смертников в Белоруссии.
  • Северный морской путь. В 2021 году страны НАТО и США попытаются разыграть арктическую карту. Попытки провокаций могут произойти, например, в Беринговом проливе, где США собирается усиливать авиационную группу.
  • Курильские острова. Курильские острова превращаются в укрепленный район. В водах ожидаются провокации, в том числе, с участием японских рыбаков, считает Леонков. «Японцы сейчас не просто бьют тревогу, что Курилы начали обрастать не только формальным понятием границы или законным понятием границы, но еще к этому понятию добавляется военная составляющая», — сказал эксперт.
  • Сирия. В Сирии продолжатся военные действия. В частности, из-за того, что анклавы Идлиб и Заевфратье не присоединились к территории страны. Леонков ожидает отдельные стычки и попытки захвата стратегических районов.

Ранее публицист Анатолий Вассерман предупредил об угрозе третьей мировой войны, пишет «Национальная служба новостей». А журналист Владимир Познер предрек войну США и России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...