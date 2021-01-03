Военный эксперт: какие места станут горячими точками в 2021 году

В Нагорном Карабахе может начаться партизанская война
В 2021 году в Нагорном Карабахе, Донбассе и Сирии продолжатся военные конфликты. Также они могут произойти в Белоруссии, на Курилах и в Северном морском коридоре, сделал прогноз военный эксперт Алексей Леонков.
- Нагорный Карабах. Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, случившийся осенью 2020 года, может скрытно продолжаться в 2021 году. Его можно было бы считать законченным, если бы стороны были удовлетворены итогами столкновения. «Я думаю, некая партизанская война на бывших армянских территориях будет продолжаться весь 2021 год. В зимнее время интенсивность будет слабая. Но к тому времени, когда появится „зеленка“, такие темы будут возникать почаще», — сказал Леонков в интервью «Комсомольской правде». По его мнению, решение конфликта будет зависеть, в том числе, от действий российских миротворцев. А Турция в регионе будет отстаивать интересы Великобритании.
- Донбасс. Леонков считает, что после конфликта в Карабахе, Турция и Украина попытаются провести операцию в Донбассе из-за полуострова Крым. «[Президент Турции Реджеп] Эрдоган засматривается на Крым и попытается спровоцировать операцию в Донбассе, которая могла бы стать прологом к созданию точки напряженности вокруг российского полуострова», — сказал военный эксперт. По его словам, боевую авиацию в конфликте могут заменить беспилотники.
- Восточная Европа. Присутствие российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике может стать причиной конфликта в регионе. Леонков опирается на доклад Rand Corporation 2019 года, который посвящен «сдерживанию и противодействию России». По словам эксперта, в документе фигурируют Южный Кавказ, Приднестровье, Средняя Азия.
- Белоруссия. «Проникновение диверсионных групп, которые подготовлены на территории Украины, для совершения актов на территории Белоруссии — это самый вероятный сценарий дальнейшего противодействия», — прокомментировал Леонков ситуацию в республике. Военный эксперт также ожидает действия смертников в Белоруссии.
- Северный морской путь. В 2021 году страны НАТО и США попытаются разыграть арктическую карту. Попытки провокаций могут произойти, например, в Беринговом проливе, где США собирается усиливать авиационную группу.
- Курильские острова. Курильские острова превращаются в укрепленный район. В водах ожидаются провокации, в том числе, с участием японских рыбаков, считает Леонков. «Японцы сейчас не просто бьют тревогу, что Курилы начали обрастать не только формальным понятием границы или законным понятием границы, но еще к этому понятию добавляется военная составляющая», — сказал эксперт.
- Сирия. В Сирии продолжатся военные действия. В частности, из-за того, что анклавы Идлиб и Заевфратье не присоединились к территории страны. Леонков ожидает отдельные стычки и попытки захвата стратегических районов.
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