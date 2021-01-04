Алферова показала архивное фото с Александром Абдуловым

Актриса Ксения Алферова призналась, что не любит 3 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская актриса Ксения Алферова поделилась в Instagram архивной фотографией со своим отчимом, народным артистом РСФСР Александром Абдуловым. Артистка разместила пост в годовщину смерти своего родственника.

На фотографии юная Алферова сидит с Абдуловым на стадионе. «Не люблю 3 января! В этот день не стало моего Папы!», — подписала снимок актриса. Мама Ксении Ирина Алферова состояла в браке с Абдуловым с 1976 по 1993 годы. Артист усыновил Ксению.

Абдулов скончался 3 января 2008 года в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в возрасте 54 лет. У артиста был рак легких. А несколько лет назад в Тобольске сгорел дом, в котором родился актер.

В начале января 2021 года от коронавируса умер исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев, пишет «Национальная служба новостей». Коллеги назвали его артистом мирового уровня.