Иммунологи: коронавирусом можно переболеть только один раз

Человек после болезни обретает надежный иммунитет, который не дает ему заболеть во второй раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Человек может заболеть коронавирусом лишь один раз. После этого у него формируется устойчивый иммунитет, который не позволит заразиться еще раз. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

Ранее Бутенко заявил, что люди, переболевшие коронавирусом, обретают пожизненный иммунитет от заболевания. При этом, по его мнению, антитела вырабатываются одинаково после болезни и после вакцинации, пишет «Национальная служба новостей». Поэтому переболевшим не имеет смысла прививаться, поясняет агентство Nation News.

«Коронавирусная инфекция относится к категории острых вирусных заболеваний, для которых характерно, практически для всех, создание надежного иммунитета после того, как человек переболевает. Он не позволяет человеку заболеть второй раз. Можно привести множество примеров», — поделился Бутенко. Он привел в пример клещевой энцефалит, к которому формируется иммунитет после заболевания, а также желтую лихорадку и японский энцефалит.

Такого мнения придерживается и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, однако называет одно условие его точности. «Эта мысль должна быть подтверждена в течение года-двух. В прошлом году было очень много подозрений на повторные заражения коронавирусом. Однако лабораторными методами доказано было всего 20-30 случаев из почти 100 миллионов зарегистрированных больных. И то в этих случаях у примерно половины людей были проблемы с иммунной системой. Поэтому я считаю, что повторное заболевание крайне маловероятно. Если у человека после перенесенной коронавирусной инфекции были при анализе с помощью сертифицированной тест-системы зафиксированы антитела, я лично считаю, что вероятность заболеть им во второй раз ничтожно мала: как можно прикинуть из приведенных выше данных — один на три млн», — считает он.