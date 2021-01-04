Путин поручил подготовить новую индексацию пенсий

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Предложения должны поступить до 1 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кабмин должен до 1 февраля предоставить президенту России Владимиру Путину предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава государства выступил с соответствующим поручением.

«Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт Кремля. Путин обещал проработать этот вопрос после предложения председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.

Ранее Шмаков заявил, что приостановление индексации пенсий — это нарушение Конституции. По мнению Путина, сейчас действительно есть элементы несправедливости, связанные с индексацией, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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