Экономист нашел связь между ростом пенсий и выборами в Госдуму

Индексация пенсий поможет заработать несколько миллионов голосов на выборах в Госдуму, считает Виталий Калугин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В России поднялась тема индексации выплат работающим пенсионерам, так как в сентябре 2021 года состоятся выборы в Госдуму. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Цели преследуются исключительно сентябрьские 2021 года. Соответственно, если сделать индексацию, то пенсионеры к сентябрю уже некоторое количество времени будет получать определенные денежки. Несущественные, но важен факт. Никого это не спасет, но пару миллионов голосов лишние добавит», — объяснил собеседник агентства. Калугин отметил, что в бюджете хватит денег на индексацию выплат работающим пенсионерам. Решение об индексации может быть принято уже в феврале, прогнозирует экономист.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полагает, что индексация разовьет внутренний потребительский спрос. «Для нас все жестче становятся санкции со стороны США, которые боятся нашего укрепления взаимодействия с китайцами. В этом плане никакого другого выхода не остается, как развивать внутреннее производство», — считает он.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству представить предложения по индексации пенсий, пишет RT. Кабинету министров отведен срок до 1 февраля, уточняет Life. Сенатор Валерий Рязанский отметил, что индексация выплат может коснуться всех работающих российских пенсионеров. По его словам, на нее потребуется около девяти миллиардов рублей ежемесячно.