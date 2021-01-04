Анатолия Чубайса видят будущим главой МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Формирование нового правительства России

Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс может возглавить Министерство иностранных дел России после того, как нынешний глава ведомства Сергей Лавров уйдет в отставку. Такое мнение высказал политолог Кирилл Шулика. Однако с ним не согласен политолог, экс-советник первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Станкевич.

В telegram-канале «Кремлевский безБашенник» появился текст, в котором обозреватель «Коммерсант» FM Дмитрий Дризе рассуждает о том, кто бы мог возглавить МИД РФ после ухода Лаврова. «Не буду ванговать и уж тем более ссылаться на инсайды, но скажу — шансы Чубайса возглавить в течение полутора лет МИД выше средних. Это и будет нестандартный ход. Но лучше Чубайса именно элиты у нас из действующих политиков никто не знает», — написал Шулика в своем telegram-канале, репостнув текст с размышлениями Дризе.

У Анатолия Чубайса нет шансов возглавить внешнеполитическое ведомство страны, выразил уверенность в разговоре с URA.RU Сергей Станкевич. «На нынешнем историческом этапе невозможно абсолютно. И этого не произойдет», — подчеркнул он. Политолог добавил, что внешнюю политику России формирует президент страны, а МИД РФ является исполнительной структурой. Слухи о возможной отставке Сергея Лаврова ходили на протяжении всего 2020 года.

Также Станкевич поделился своими прогнозами, кто может возглавить МИД РФ в случае ухода Лаврова. «Это будет назначение не политическое. Будет карьерный дипломат. Это еще одно возражение против Чубайса. Назначение политика предполагает изменение статуса МИДа в политической системе, а я не вижу движений в этом направлении», — уточнил экс-советник Ельцина. Называть фамилии политолог не стал.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим представителем по связям с международными организациями, напоминает VSE42.ru. До этого он с 2008 года возглавлял АО «Роснано», передает RT.