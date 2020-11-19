Слава Комиссаренко возмутился происходящим в его стране Фото: Instagram Славы Комиссаренко

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Стендап-комик и гражданин Беларуси Слава Комиссаренко жестко пошутил о поведении действующего главы республики Александра Лукашенко и выразил сомнение в его адекватности. Разговор об этом состоялся в эфире youtube-шоу «Что было дальше?».

«Видели, как у Чик-чирика фляга свистит? Видели фотку, где совещание у Лукашенко? Где сидит Лукашенко, [его сын] Коля в бронежилете и какая-то женщина заполняет документы. Как будто *** (блин) к Лукашенко пришли органы опеки, и он такой „Коля, не сдаемся! Тра-та-та-та-та!!!“», — заявил Комиссаренко в эфире шоу. Комик также напомнил о видео, на котором Лукашенко идет по Минску с автоматом.

Комиссаренко также прокомментировал митинги и высказывания о мирных акциях Лукашенко. «Когда 400 тысяч в Минске вышли, Лукашенко такой „Они все пьяные, обкуренные“. Я подумал, что больше всего хочется обкуренному — на митинг?! Затягиваешься и думаешь, хочу жить в более лучшей стране и ******** (избиений) от ОМОНовцев», — пошутил Комиссаренко. Комик добавил, что Лукашенко однажды обещал уйти с поста главы республики, если этого захотят люди. «Он говорил „Вот народ скажет — я сразу беру портфель и ухожу“. И уже в интернете запустили акцию „Давайте поможем Саше найти портфель“», — заключил Комиссаренко.

Ранее Комиссаренко неоднократно пародировал Лукашенко в эфире передачи Stand Up на ТНТ. Несколько лет назад, в частности, комик шутил о выборах в Беларуси и отсутствии на них конкурентов действующего главы государства.

Мирные протесты в Беларуси начались в августа после выборов президента. ЦИК заявил о победе Лукашенко, однако экзитполы говорили о победе Светланы Тихановской. Силовики жестоко избивали митингующих. Акции идут до сих пор, Лукашенко поручил «навести порядок» до конца недели, передает RT.