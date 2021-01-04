На Украине партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом журналистам рассказал руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский.
«Медведчук (председатель политсовета партии) уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины „Спутник V“. Более того, Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины», — передает РИА «Новости» заявление Марчевского. По его словам, украинцы регулярно обращаются к партии по поводу вакцины от коронавируса.
Марчевский также добавил, что жители Украины не должны умирать из-за политических предрассудков нынешней власти. Сбор подписей планируется начать с Покровска, Доброполья, Мирнограда, а затем перейти в Донецкую область и Луганскую.
В декабре 2020 года компания «Биолек» опровергла информацию о производстве российской вакцины «Спутник V» от коронавируса на Украине. Руководство заявило, что производство препарата технически возможно, но только при наличии государственной регистрации вакцины на Украине. Компания «Биолек» обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.
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