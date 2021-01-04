04 января 2021

В Раде потребовали обеспечить украинцев «Спутник V». «Властям плевать на жизни»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, вакцина, вакцинация, спутник v, гам-ковид-вак
На Украине оппозиционная партия начала сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На Украине партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом журналистам рассказал руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский.

«Медведчук (председатель политсовета партии) уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины „Спутник V“. Более того, Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины», — передает РИА «Новости» заявление Марчевского. По его словам, украинцы регулярно обращаются к партии по поводу вакцины от коронавируса.

Марчевский также добавил, что жители Украины не должны умирать из-за политических предрассудков нынешней власти. Сбор подписей планируется начать с Покровска, Доброполья, Мирнограда, а затем перейти в Донецкую область и Луганскую.

В декабре 2020 года компания «Биолек» опровергла информацию о производстве российской вакцины «Спутник V» от коронавируса на Украине. Руководство заявило, что производство препарата технически возможно, но только при наличии государственной регистрации вакцины на Украине. Компания «Биолек» обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...