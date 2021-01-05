В Госдуме раскрыли, где взять деньги на новую индексацию пенсий

Сейчас в РФ индексируют выплаты только неработающим пенсионерам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проиндексировать пенсии в России можно за счет отмены возврата НДС для экспортеров энергоресурсов. Также средства появятся за счет введения госмонополии на производство и продажу этилового спирта. С таким заявлением выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отвечая на поручение президента РФ Владимира Путина заняться индексацией выплат работающим пенсионерам.

«Решение важного для более чем 10 миллионов пенсионеров вопроса, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Установление конкретных сроков для правительства — это закономерное продолжение того заявления, которое глава государства сделал на встрече с лидерами думских партий осенью. Партия готова представить источники финансирования, за счет которых это [индексацию] можно сделать. Отмена возврата НДС для энергоэкспортеров и введение госмонополии на производство и продажу этилового спирта», — приводит слова Миронова пресс-служба СР.

«Эсеры» не раз ставили вопрос о повышении пенсий. Однако финансовый блок правительства и думское большинство проигнорировали вопрос индексаций выплат работающим пенсионерам при принятии бюджета страны, добавил Миронов. По мнению главы СР, своими действиями Путин побуждает кабмин и «Единую Россию» принимать предложения его партии.

Ранее Путин поручил кабмину подготовить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительству был поставлен срок до 1 февраля.