YouTube проиграл телевидению в новогодней борьбе за зрителя

YouTube-шоу набрали в Новый год меньше просмотров, чем телеканалы Фото: Pixabay.com

Просмотры YouTube шоу 31 декабря оказались ниже, чем просмотры «Первого канала» и «России 1». О рейтингах каналов рассказала компания, исследующая телеаудиторию ECI Media Management.

«Самым популярным за эфирные сутки 31 декабря 2020 года стала „Россия 1“. Флагманский канал ВГТРК в последний день года смотрели в среднем 5,4 миллиона россиян старше четырех лет», — приводит РБК расчеты ECI Media Management на основе данных Mediascope. Главным конкурентом «России 1» стал «Первый канал». Его посмотрели 5,2 миллиона человек.

При этом число просмотров YouTube-шоу отстает от их количества на телеканалах. «Вечерний Ургант», одна из популярнейших на YouTube программ, за несколько дней после праздника набрала чуть более 5 миллионов просмотров. Шоу Ильи Варламова и «Подруг» не добрали даже до миллиона просмотров. Большой успех оказался только у известного среди несовершеннолетней аудитории блогера А4 (Влада Бумаги). Его новогоднее видео с 30 декабря успело набрать более 17 миллионов просмотров.

Для молодежи соцсеть «ВКонтакте» устроила собственный голубой огонек. При этом критики считают, что огоньки останутся популярными из-за их праздничной атмосферы, уточняет телеканал 360.