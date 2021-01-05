В слухах о выдвижении Дерипаски в Госдуму увидели сигнал Кремлю

Бизнесмен Олег Дерипаска может стать депутатом Госдумы, если является большим патриотом России. Такое мнение журналистам выразил политолог Алексей Игнатов.
По его словам, для этого предпринимателю необходимо будет избавиться от всех зарубежных активов и вести бизнес только в России. «Слухи о выдвижении Дерипаски в Госдуму можно считать либо слухами, либо „пробным шаром“ от самого олигарха — типа сигнала „наверх“, что он, попавший под западные санкции, готов отказаться от заграницы и все активы иметь только в России», — цитирует Игнатова издание «Блокнот». В качестве доказательства того, что Дерипаска не спрятал ничего, он должен пройти через проверку избирательной кампанией. Но, по мнению политолога, это маловероятно. «Этот сценарий слишком сложен и фантастичен, такие рискованные комбинации вряд ли имеют смысл. Хотя если Дерипаску согласуют для выдвижения в одномандатном округе, он легко выиграет выборы на любой территории», — отметил политический эксперт.
Ранее политолог Марат Баширов заявил URA.RU Дерипаска может выдвинуть свою кандидатуру на должность депутата в Госдуме. По его мнению, предприниматель может оказаться среди кандидатов за депутатское кресло на фоне санкций США против его предприятий. Другой эксперт считает, что Дерипаска может стать русским Дональдом Трампом. Он отметил, что бизнесмен обладает более высокими амбициями, чем место депутата в Госдуме.
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