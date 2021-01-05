Бузова ответила на слова хейтеров о нездоровой худобе

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на комментарии подписчиков о нездоровой худобе. Знаменитость считает, что находится в идеальной форме.
Ранее Бузова выложила фотографию с Мальдив, на которой видно, что из-за похудения у нее торчат ребра. Фанаты девушки уже забеспокоились по этому поводу. Они оставили множество комментариев, где удивляются тому, какой худой стала Бузова. Некоторые шутят, что молодой человек артистки блогер и рэпер Дава не кормит возлюбленную.
«Пишут, что мне надо поправиться. Мои хорошие, я сейчас нахожусь почти в идеальной форме для себя. Более того, я тут быстро поправляюсь, и очень переживаю из-за этого. Я нравлюсь себе, когда я стройная. И моя стройность — это работа над собой, и ограничения», — написала Бузова в Instagram, добавив, что во время отпуска даже начала заниматься спортом.
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