НТВ вытесняет Первый канал и «Россию-1» с новогоднего эфира

НТВ укрепил позиции в новогоднем эфире Фото: Олег Черных © URA.RU

Россияне стали чаще смотреть телеканал НТВ в новогоднюю ночь. Доля канала в новогоднем прайме выросла до 16,2%. В прошлом году его показатели составляли всего 7,7%. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope.

«Свои позиции укрепил НТВ. В предновогодний отрезок С 22:30 до 23:30 НТВ несколько раз выходил на первое место по просмотрам в сравнении с „Первым“ и „Россией-1“. Данный результат был немыслим в предыдущие годы», — передает « Федеральное агентство новостей ».

Аналитики отмечают, что телеканал добился прорыва благодаря праздничному выпуску шоу «Маска». При этом после 01:00 1 января зрительский интерес к телеканалу снизился. Это связано с окончанием новогодней «Маски» и началом «Квартирника у Маргулиса». Тем не менее лидерами зрительских просмотров все еще остаются Первый канал и «Россия-1». Статистика показывает, что самым популярным шоу стала «Новогодняя ночь на Первом».

Опрос сервиса SuperJob показал, что 38% россиянам не интересны традиционные «огоньки». Стандартные шоу собирались смотреть лишь 12% опрошенных. После этого телеведущий Иван Ургант предложил проводить «голубые огоньки» в прямом эфире, чтобы вернуть интерес зрителей. Кинокритик Андрей Василенко заявил URA.RU, что ситуация на телевидении не изменится, пока не появится альтернатива традиционным «голубым огонькам». При этом предложить качественный контент могут блогеры, но для этого им нужно объединиться.