Ученые назвали два сценария развития пандемии коронавируса в РФ

Существуют два сценария развития пандемии коронавируса в России. Согласно первой версии, вирус не будет мутировать, после появления коллективного эпидемия «сойдет на нет». При втором случае вирус изменится и станет похожим на грипп. Тогда будет необходимая ежегодная вакцинация. Об этом заявили российские ученые.
«При первом сценарии иммунитет, который сформируется у людей в результате болезни или вакцинации, позволит избавиться от проблемы. Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — цитирует РИА «Новости» доцента кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергея Вознесенского.
Профессор Елена Малинникова отметила, что спад числа заражений должен начаться весной. При этом эксперты возлагают большие надежды на вакцинацию. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов подчеркнул, что заметное снижение заболеваемости будет, когда у 30% населения России будет иммунитет, а исчезнет коронавирус, когда иммунитет будут иметь 60-70% населения страны.
Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил URA.RU, что нынешняя волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны. После этого таких больших подъемов заболеваемости, как было осенью и в декабре, уже не будет до самого конца пандемии.
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