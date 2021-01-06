Зять Ельцина назвал свою главную ошибку в 90-е годы

Экс-глава администрации президента Валентин Юмашев признался в самой главной своей ошибке на этом посту. По его словам, он не рискнул предлагать первому президенту РФ Борису Ельцину открыть засекреченные государственные архивы страны.
«Я считаю своей самой большой ошибкой на посту главы Администрации президента то, что я не предложил Борису Николаевичу Ельцину открыть все засекреченные государственные архивы страны. И ленинские, и сталинские, и архивы КГБ, и всех абсолютно спецслужб. Вся правда о нашей собственной истории вошла бы в исторический оборот. Вся правда о стукачах и палачах. И не было бы унизительных историй, когда жертвам репрессий отказывают со знакомством архивных дел их репрессированных отцов, дедов, родственников», — заявил Юмашев в интервью «Комсомольской правде».
Юмашев считает, что Ельцин бы поддержал эту идею, так как именно он был одним из основателей «Мемориала». «Он [Ельцин] был убежден, что мы не должны скрывать от своего народа свою собственную историю. Уверен, что он непременно сломал бы сопротивление силовиков, которые так не любят расставаться со своими секретами», — говорит экс-глава администрации президента Юмашев. Он выразил надежду, что в перспективе все архивы будут рассекречены.
Ранее Юмашев потребовал доказательств от журналистов издания «Проект» о тайной встрече с будущим президентом РФ Владимиром Путиным в 1999 году. На своей странице в Facebook Юмашев написал, что встречи, на которой якобы обсуждалась передача власти Владимиру Путину от первого президента РФ Бориса Ельцина не было. Он потребовал от авторов расследования либо представить доказательства, либо извиниться и убрать из текста «это вранье».
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