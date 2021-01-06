В здании американского конгресса, в который ворвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа, произошла стрельба. Один человек получил огнестрельное ранение в грудь.
«Кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем», — сказала ведущая программы News Hour в прямом эфире телеканал PBS, ее слова приводит РИА «Новости». Как пишет CNN со ссылкой на два источника, ранение получила женщина, она находится в критическом состоянии.
Кроме того, стало известно, что Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщает Washington Post. С просьбой осободить от протестующих американский конгресс в министерство обороны, в частности, обращалась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
В столице США на данный момент введен комендантский час, уточняет RT. Трамп призвал протестующих около здания Конгресса вести себя мирно. Соответствующую запись он разместил в Twitter. «Пожалуйста, поддержите нашу полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашей страны, — отметил глава Белого дома. — Оставайтесь мирными».
Беспорядки начались 6 января во время марша Save America, его участники требуют пересмотра итогов президентских выборов. Ранее стало известно, что демонстранты прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий комплекса.
Дополнение: Как сообщает администрация Белого дома, Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США к конгрессу, куда ворвались протестующие.
Подписывайтесь на URA.RU в