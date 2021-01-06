06 января 2021

В Капитолии США началась стрельба. Трамп призвал сторонников к миру и отправил туда Нацгвардию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
Дональд Трамп призвал протестующих около здания Конгресса вести себя мирно Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

В здании американского конгресса, в который ворвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа, произошла стрельба. Один человек получил огнестрельное ранение в грудь.

«Кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем», — сказала ведущая программы News Hour в прямом эфире телеканал PBS, ее слова приводит РИА «Новости». Как пишет CNN со ссылкой на два источника, ранение получила женщина, она находится в критическом состоянии.

Кроме того, стало известно, что Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщает Washington Post. С просьбой осободить от протестующих американский конгресс в министерство обороны, в частности, обращалась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В столице США на данный момент введен комендантский час, уточняет RT. Трамп призвал протестующих около здания Конгресса вести себя мирно. Соответствующую запись он разместил в Twitter. «Пожалуйста, поддержите нашу полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашей страны, — отметил глава Белого дома. — Оставайтесь мирными».

Беспорядки начались 6 января во время марша Save America, его участники требуют пересмотра итогов президентских выборов. Ранее стало известно, что демонстранты прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий комплекса.

Дополнение: Как сообщает администрация Белого дома, Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США к конгрессу, куда ворвались протестующие.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...