06 января 2021

Недалеко от Капитолия в Вашингтоне нашли самодельные бомбы

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Клипарт. Louis Velazquez unsplash. Екатеринбург, купол, сша, вашингтон, америка, капитолий
Недалеко от Конгресса США нашли самодельную бомбу Фото: Louis Velazquez unsplash.com

В главном офисе республиканцев в Вашингтоне 6 января обнаружили самодельное взрывное устройство. Бомбу уже обезвредили.

«Взрывное устройство было обнаружено в штаб-квартире Национального комитета республиканцев в Вашингтоне», — пишет The New York Times. Бомба была уничтожена саперами. Также эвакуировали расположенную рядом штаб-квартиру Демократической партии.

Главный офис республиканцев находится в нескольких кварталах от Капитолия, который 6 января штурмовали сторонники пока еще президента США Дональда Трампа требуя пересмотреть итоги президентских выборов. Протестующие ворвались в здание Конгресса, дело дошло до стрельбы.

Дополнено: взрывных устройств было два, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Первое — в комплексе зданий Капитолия; второе — в здании Национального комитета Республиканской партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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