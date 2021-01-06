Недалеко от Капитолия в Вашингтоне нашли самодельные бомбы

В главном офисе республиканцев в Вашингтоне 6 января обнаружили самодельное взрывное устройство. Бомбу уже обезвредили.
«Взрывное устройство было обнаружено в штаб-квартире Национального комитета республиканцев в Вашингтоне», — пишет The New York Times. Бомба была уничтожена саперами. Также эвакуировали расположенную рядом штаб-квартиру Демократической партии.
Главный офис республиканцев находится в нескольких кварталах от Капитолия, который 6 января штурмовали сторонники пока еще президента США Дональда Трампа требуя пересмотреть итоги президентских выборов. Протестующие ворвались в здание Конгресса, дело дошло до стрельбы.
Дополнено: взрывных устройств было два, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Первое — в комплексе зданий Капитолия; второе — в здании Национального комитета Республиканской партии.
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