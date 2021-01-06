В конгрессе США начали подготовку импичмента Трампа

Член палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Миннесота Ильхан Омар начала готовить статьи для объявления импичмента Дональду Трампу. Об этом политик написала на своей странице в Twitter.
«Я начинаю подготовку статей для объявления импичмента. Дональд Трамп должен быть отправлен в отставку палатой представителей и выдворен из офиса сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения нашей Республики и мы должны исполнить нашу присягу», — написала Ильхан Омар.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США. На тот момент в Капитолии шла процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пострадали несколько человек, одна девушка (протестующая) получила ранение в шею. В то же время в комплексе Капитолия и в офисе Национального комитета Республиканской партии были найдены и обезврежены взрывные устройства. К месту беспорядков были стянуты силы национальной гвардии, в здание Конгресса, как пишет RT, вошли бойцы спецназа ФБР.
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