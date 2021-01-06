06 января 2021

В конгрессе США начали подготовку импичмента Трампа

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В конгрессе готовят документы для импичмента Дональда Трампа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Член палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Миннесота Ильхан Омар начала готовить статьи для объявления импичмента Дональду Трампу. Об этом политик написала на своей странице в Twitter.

«Я начинаю подготовку статей для объявления импичмента. Дональд Трамп должен быть отправлен в отставку палатой представителей и выдворен из офиса сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения нашей Республики и мы должны исполнить нашу присягу», — написала Ильхан Омар.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США. На тот момент в Капитолии шла процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пострадали несколько человек, одна девушка (протестующая) получила ранение в шею. В то же время в комплексе Капитолия и в офисе Национального комитета Республиканской партии были найдены и обезврежены взрывные устройства. К месту беспорядков были стянуты силы национальной гвардии, в здание Конгресса, как пишет RT, вошли бойцы спецназа ФБР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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