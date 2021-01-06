В ЛДПР захват конгресса США сравнили с революцией 1917 года

ЛДПР сравнила произошедший в Вашингтоне штурм здания конгресса США с февральской революцией 1917 года в России. Пост опубликован на странице фракции в Telegram.
«В России — февраль 1917, в США — январь 2021», — говорится в сообщении. Никакой другой оценки происходящему не приводится.
Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января. В тот момент в Капитолии шла процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пострадали несколько человек, одна девушка (протестующая) получила ранение в шею и скончалась. Позже в комплексе Капитолия и в офисе Национального комитета Республиканской партии были найдены и обезврежены взрывные устройства. К месту беспорядков были стянуты силы национальной гвардии, в здание Конгресса, как напоминает RT, вошли бойцы спецназа ФБР. Сейчас здание от протестующих освобождено.
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