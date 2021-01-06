Бывший президент США Барак Обама обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве к беспорядкам в Вашингтоне Фото: The White House

Произошедший в Вашингтоне 6 января захват Конгресса США в знак несогласия республиканцев с итогами президентских выборов больше похож на бунт в банановой республике. Это позор для страны, ответственность за который, в том числе, несет Дональд Трамп. Такое мнение выразили бывшие президенты Соединенных Штатов Джордж Буш-младший и Барак Обама.

«Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в нашей демократической республике», — цитируют РИА Новости бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Он подчеркнул, что произошедший «мятеж» может нанести серьезный ущерб репутации Соединенных Штатов. Напрямую Трампа политик не обвинил.

Это сделал Обама. «История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, [возникшую в результате] подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации», — привел ТАСС слова Обамы.

Билл Клинтон, также занимавший пост президента США, указал на Трампа. «Спичку зажег Дональд Трамп и его сторонники, включая многих в конгрессе, чтобы отменить результаты выборов, которые он проиграл», — написал он своем посте в Twitter.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января, когда там шла процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пострадали несколько человек, одна девушка погибла. Позже в комплексе Капитолия и в офисе Национального комитета Республиканской партии были найдены и обезврежены взрывные устройства. К месту беспорядков были стянуты силы национальной гвардии, в здание вошли бойцы спецназа ФБР. Они уже зачистили помещения от протестующих, сенат Конгресса возобновил дебаты по результатам президентских выборов.