06 января 2021

Киберэксперт раскрыл новую схему кражи денег со счетов россиян. Мошенникам достаточно услышать голос

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Пудов уверен, что мошенники могут узнавать личные данные человека с помощью записанного голоса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телефонные мошенники записывают голос человека, чтобы списать деньги с банковского счета или получить личные данные жертвы. Об этом рассказал заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов.

«Мошенники смогут использовать полученные образцы для синтеза вашего голоса и последующей атаки на сервисы, [на которых используется технология голосовых команд]», — цитирует агентство «Прайм» Пудова. По его словам, с помощью такой схемы злоумышленникам уже удавалось снять деньги с банковского счета жертвы. Они моделировали голос знакомого человека, который якобы просил перевести на свой счет крупную сумму.

Кроме этого, мошенники могут узнавать личные данные человека с помощью записанного голоса. Злоумышленники могут получить пин-коды и пароли пользователя, уверен Пудов.

Ранее нотариус Александр Сагин рассказал о схемах мошенничества в новогодние праздники. Он пояснил, что часто жертвами злоумышленников становятся пенсионеры, передает RT. Эксперты по кибербезопасности уверены, что в 2021 году россияне столкнутся с новой волной мошенничества.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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