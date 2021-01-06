Данные владельцев электронных кошельков появятся в интернете Фото: Анна Майорова © URA.RU

Получение Федеральной налоговой службой информации об электронных кошельках россиян в будущем может привести к всплеску мошенничеств в России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, экономист и член генсовета «Деловой России» Антон Любич.

По словам собеседника агентства, ФНС России получает доступ к данным пользователей сервисов ЮMoney, QIWI Кошелек и WebMoney, чтобы контролировать отмывание денег и получать сведения о незадекларированном доходе. На практике же это приведет к взиманию дополнительных налогов и сборов, а также росту киберпреступности. «В будущем это грозит появлением в сети Интернет новых баз данных владельцев кошельков», — объяснил он.

Руководитель аналитического центра Zecurion, разрабатывающего DLP-системы для защиты от утечек информации, Владимир Ульянов пояснил URA.RU, что чем больше людей имеет доступ к данным, тем больше вероятность слива информации в Сеть. «Утечка данных может произойти на разных этапах — как с передающей стороны, так и с получающей. Причем не всегда по злому умыслу: часто по незнанию, неаккуратности или из-за неправильных настроек. Поэтому такая проблема есть», — заключил он.

Специалист также отметил, что в рамках этой перспективы риски попадания данных россиян мошенникам повысятся, но незначительно. С безопасностью данных в России в целом есть некоторые сложности, отметил он. «Такое требование в рамках финансового контроля — это прогнозируемое явление», — рассказал эксперт.

С 6 января 2021 года данные об открытии и закрытии электронных кошельков будут передаваться в Налоговую службу. Эту инициативу разработал Центробанк России.